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В Ирпене произошло ДТП с маршруткой, пострадали пять человек

Автор: РБК-Украина

В Ирпене Киевской области утром 12 июня произошло дорожно-транпортное происшествие (ДТП) с участием маршрутки. В аварии пострадали пять человек.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, в аварию попали маршрутка и два легковых автомобиля. ДТП с пострадавшими произошло на перекрестке улиц Садовая и Украинская.

На месте работает полиция. Они зафиксировали повреждения Citroen, Hundai и маршрутного автобуса.

"По предварительным данным, в результате ДТП пять человек получили травмы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали медики, следователи и инспекторы, обеспечивавшие безопасность дорожного движения для других участников.

Напомним, в апреле в Киеве на улице Вишняковской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. Водитель маршрутки сбил насмерть женщину, которая стояла возле пешеходного перехода.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с двумя пассажирскими автобусами, которые столкнулись практически "лоб в лоб". Из-за этого было затруднено движение на проспекте Науки.

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