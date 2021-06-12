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В Ірпені сталося ДТП з маршруткою, постраждали п'ять людей

Автор: РБК-Україна

В Ірпені Київської області зранку 12 червня сталася дорожньо-транпортна пригода (ДТП) за участі маршрутки. В аварії постраждали п'ять людей.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Так, в аварію потрапили маршрутка та два легкові автомобілі. ДТП з потерпілими сталося на перехресті вулиць Садова та Українська.

На місці працює поліція. Вони зафіксували пошкодження Citroen, Hundai та маршрутного автобуса.

"За попередніми даними, внаслідок ДТП п'ятеро осіб отримали травми", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювали медики, слідчі та інспектори, що забезпечували безпеку дорожнього руху для інших учасників.

Нагадаємо, у квітні в Києві на вулиці Вишняківській сталась дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі. Водій маршрутки збив на смерть жінку, яка стояла біля пішохідного переходу.

Раніше повідомлялося, що у Києві сталася ДТП з двома пасажирськими автобусами, які зіткнулися практично "лоб в лоб". Через це було ускладнено рух на Проспекті Науки.

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