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В Киеве водитель маршрутки насмерть сбил женщину возле пешеходного перехода

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 12:44
В Киеве водитель маршрутки насмерть сбил женщину возле пешеходного перехода Фото: в Киеве водитель маршрутки сбил женщину (npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Вишняковской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. Водитель маршрутки сбил насмерть женщину, которая стояла возле пешеходного перехода.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Предварительно установлено, что 60-летний водитель маршрутного такси не справился с управлением и наехал на женщину, которая стояла возле пешеходного перехода.

Женщина в результате полученных травм скончалась на месте.

В Киеве водитель маршрутки насмерть сбил женщину возле пешеходного перехода

В настоящее время полицейские проводят первоочередные следственные действия для установления причин и обстоятельств смертельного ДТП. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства.

Напомним, в Николаевской области на трассе Николаев-Днепр произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса, который перевозил тела умерших от коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одессе автомобиль вылетел с дороги во двор. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали.

Также сообщалось, что в конце марта в Киеве произошло масштабное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. Тогда погибли два человека и еще двое пострадали.

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