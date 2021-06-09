В Киеве столкнулось лоб в лоб два пассажирских автобуса: видео с места ЧП
В Киеве произошло ДТП с двумя пассажирскими автобусами, которые столкнулись практически лоб в лоб. Из-за этого было утруднено движение на Проспекте Науки, а информация про потерпевших пока что уточняется.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
На кадрах видно, что в аварию попал междугородний автобус Киев - Мариуполь и автобус, который курсирует в Киеве.
Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы.
"Пассажирские перевозки в Киеве на самом высоком уровне. Это еще раз доказывает это серьезное ДТП, которое произошло утром на Проспекте Науки между двумя пассажирскими автобусами. Информация о пострадавших и причинах ДТП уточняются", - подписано видео.
Видео: ДТП в Киеве с двумя автобусами (Киев Оперативный)
Вот что пишут пользователи сети в комментариях, высказываясь об инциденте:
- Ничего, осталось немного потерпеть! Вот будет проезд по 25 гривен - сразу станет значительно хуже!
- Потому что оба водятла - бараны. Один пер, как на танке, так как он желтый и общественный транспорт, а другой сразу в третью полосу выруливал, что постоянно там происходит.
- Как давно это ожидалось, с автовокзала выезжают же на третью полосу.
Ранее мы писали, что в Подольском районе Киева ребенок на самокате пронесся на "красный", сильно напугав водителей.
Также сообщалось, что в столице женщина преодолела восьмиполосную трассу, местами пришлось ползти на четвереньках.