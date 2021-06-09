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В Киеве столкнулось лоб в лоб два пассажирских автобуса: видео с места ЧП

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Киев, Среда 09 июня 2021 12:44
В Киеве столкнулось лоб в лоб два пассажирских автобуса: видео с места ЧП Коллаж РБК-Украина: ДТП в Киеве с двумя автобусами
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве произошло ДТП с двумя пассажирскими автобусами, которые столкнулись практически лоб в лоб. Из-за этого было утруднено движение на Проспекте Науки, а информация про потерпевших пока что уточняется.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

На кадрах видно, что в аварию попал междугородний автобус Киев - Мариуполь и автобус, который курсирует в Киеве.

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы.

"Пассажирские перевозки в Киеве на самом высоком уровне. Это еще раз доказывает это серьезное ДТП, которое произошло утром на Проспекте Науки между двумя пассажирскими автобусами. Информация о пострадавших и причинах ДТП уточняются", - подписано видео.

Видео: ДТП в Киеве с двумя автобусами (Киев Оперативный)

Вот что пишут пользователи сети в комментариях, высказываясь об инциденте:

  • Ничего, осталось немного потерпеть! Вот будет проезд по 25 гривен - сразу станет значительно хуже!
  • Потому что оба водятла - бараны. Один пер, как на танке, так как он желтый и общественный транспорт, а другой сразу в третью полосу выруливал, что постоянно там происходит.
  • Как давно это ожидалось, с автовокзала выезжают же на третью полосу.

Ранее мы писали, что в Подольском районе Киева ребенок на самокате пронесся на "красный", сильно напугав водителей.

Также сообщалось, что в столице женщина преодолела восьмиполосную трассу, местами пришлось ползти на четвереньках.

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