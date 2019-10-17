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Ірландський прем'єр підтримав угоду щодо Brexit

Новини » Політика    17.10.2019 - 17:12
Ірландський прем'єр підтримав угоду щодо Brexit
Фото: Лео Варадкар (twitter.com)

Лео Варадкар високо оцінив нову угоду

Глава уряду Ірландії Лео Варадкар вітавпідтримав досягнуту угода щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Варадкар зазначив, що угода містить "унікальне рішення" щодо Північної Ірландії, яке відображає "специфіку історії та географії" цієї території.

"Це на благо Ірландії та Північної Ірландії. Єдина економіка острова зможе розвиватися і процвітати, також як відносини Захід - Схід", - додав ірландський прем'єр.

Він також зазначив, що угода "захищає єдиний загальноєвропейський ринок і місце Ірландії в ньому".

Ірландський прем'єр підтримав угоду щодо Brexit

Нагадаємо, лідер Лейбористської партії Британії Джеремі Корбін виступив проти нової угоди щодо Brexit. Також лідери Шотландсой національної партії і Демократичної юніоністської партії Північної Ірландії заявили, що не підтримають угоду щодо Brexit під час голосування в парламенті.

Також РБК-Україна повідомляло, що Британія узгодила з ЄС нову угоду щодо Brexit. Далі угоду повинні прийняти в британському парламенті 19 жовтня. Для цього необхідно, щоб угоду підтримали 320 з 650 депутатів.

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