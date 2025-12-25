Інцидент з літаком Зеленського: в Ірландії не бачать провалу своїх спецслужб

Інцидент з дронами, які переслідували літак президента України Володимира Зеленського під час його візиту до Ірландії, не є провалом спецслужб країни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив в інтерв’ю The Journal .

"Я думаю, що це випускається з уваги, і навколо питань безпеки постійно багато галасу, і завжди є спроби зобразити Ірландію як якусь безнадійну країну. Я вважаю, що наша розвідувальна служба працює добре, має дуже хороші відносини по всьому світу і дуже корисна в певних ситуаціях", - зазначив Мартін.

Інцидент із літаком Зеленського

Нагадаємо, 2 грудня чотири невідомі безпілотники слідували за маршрутом польоту літака президента України Володимира Зеленського під час його візиту в Дублін (Ірландія).

За даними ЗМІ, це були безпілотники військового типу. Згідно з припущеннями, у такий спосіб хтось намагався зірвати візит глави української держави до Ірландії.

Після цього безпілотники кружляли над одним із військових кораблів Ірландії, який вивели в Ірландське море. Поліція Ірландії почала розслідування інциденту після того, як до правоохоронців звернулися сили оборони країни.

Зазначимо, раніше прем'єр Ірландії Міхол Мартін заявив, що інцидент із дронами в Дубліні під час візиту Володимира Зеленського може бути пов'язаний із тим, що Євросоюз активно обговорює долю російських активів.