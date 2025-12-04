Літак Зеленського в Ірландії переслідували дрони військового типу, - ЗМІ

Чотири невідомі безпілотники слідували за маршрутом польоту літака президента України Володимира Зеленського під час його візиту до Ірландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Journal .

За даними видання, літак приземлився в аеропорту Дубліна трохи раніше запланованого. При цьому дрони досягли місця, де очікувався проліт Зеленського, "точно в призначений час".

Після цього безпілотники кружляли над судном ВМС Ірландії, яке було таємно направлено в Ірландське море на тлі візиту українського лідера. В Ірландії вирішили не збивати дрони, а на борту корабля не було засобів для їх нейтралізації.

Неназвані джерела сказали The Journal, що безпілотники злетіли з північного сходу Дубліна і перебували в повітрі до двох годин. Поліція Ірландії розслідує інцидент. Поки що невідомо, хто запустив і керував дронами.

Ірландські правоохоронці вважають, що метою було порушити прибуття літака Зеленського до Ірландії, оскільки на безпілотниках були увімкнені вогні.

Комісару поліції Ірландії повідомили про подію у вівторок, 2 грудня, вранці. Також про інцидент поінформували прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна і міністрів юстиції та оборони. Невідомо, чи було доведено інформацію про безпілотники до команди президента Зеленського.

Як стверджують журналісти, служби безпеки Ірландії встановили, що дрони в аеропорту Дубліна були великими, дуже дорогими, військового класу, і інцидент можна класифікувати як гібридну атаку.