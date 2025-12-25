Инцидент с самолетом Зеленского: в Ирландии не видят провала своих спецслужб

Инцидент с дронами, которые преследовали самолет президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Ирландию, не является провалом спецслужб страны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил в интервью The Journal .

"Я думаю, что это упускается из виду, и вокруг вопросов безопасности постоянно много шума, и всегда есть попытки изобразить Ирландию как какую-то безнадежную страну. Я считаю, что наша разведывательная служба работает хорошо, имеет очень хорошие отношения по всему миру и очень полезна в определенных ситуациях", - отметил Мартин.

Инцидент с самолетом Зеленского

Напомним, 2 декабря четыре неизвестных беспилотника следовали по маршруту полета самолета президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Дублин (Ирландия).

По данным СМИ, это были беспилотники военного типа. Согласно предположениям, таким образом кто-то пытался сорвать визит главы украинского государства в Ирландию.

После этого беспилотники кружили над одним из военных кораблей Ирландии, который вывели в Ирландское море. Полиция Ирландии начала расследование инцидента после того, как к правоохранителям обратились силы обороны страны.

Отметим, ранее премьер Ирландии Михол Мартин заявил, что инцидент с дронами в Дублине во время визита Владимира Зеленского может быть связан с тем, что Евросоюз активно обсуждает судьбу российских активов.