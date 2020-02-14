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Ирландия может объединиться в течение 10 лет, - The Economist

Новости » Политика     14.02.2020 - 08:46
Ирландия может объединиться в течение 10 лет, - The Economist
Фото: Ирландия (pixabay.com)

На выборах побеждает партия, которая добивается референдума об объединении Ирландии

Объединение Ирландии и Северной Ирландии примерно в ближайшие 10 лет - вполне реальная и растущая возможность. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание The Economist.

Издание пишет, что 8 февраля левоцентристы-националисты партии Sinn Fein, которая активна на всем острове и добивается референдума об объединении, получила наилучший результат на выборах в республике.

Кроме того, отмечает редакция, есть еще несколько факторов, которые могут сформировать реальный запрос на объединение острова.

Напомним, правительство Великобритании планирует подписать торговое соглашение с Европейским союзом с нулевым тарифом и нулевой квотой после выхода страны из состава ЕС. Нулевые тарифы позволят избежать проверок на границе между Британией и Северной Ирландией.

Вчера премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внес изменения в состав Кабинета министров.

Также РБК-Украина писало, что Великобритания установила жесткий срок для заключения торгового соглашения с Европейским союзом после Brexit.

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