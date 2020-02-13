Джонсон обновил правительство Британии

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/mfarussia)

Джонсон назначил шесть новых министров

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внес изменения в состав Кабинета министров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Британии.

Отметим, свои должности в обновленном Кабинете министров сохранили министр иностранных дел Доминик Рааб, министр внутренних дел Прити Пател, министр юстиции Роберт Бакленд и министр обороны Бен Уоллес. Также свои портфели сохранили:

Майкл Гоув - министр по особым поручениям;

Мэтт Хэнкок - министр здравоохранения и социальных дел;

Элизабет Трасс - министр внешней торговли;

Саймон Харт - министр по делам Уэльса;

Алистер Джек - министр по делам Шотландии;

Грант Шэппс - министр транспорта;

Роберт Дженрик - министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления;

Гэвин Уильямсон - министр образования;

Териз Коффи - министр по вопросам труда и пенсий.

В качестве новых членов правительства были назначены Энн-Мари Тревелиан (министр по вопросам международного развития), Алок Шарма (министр по делам бизнеса), Оливер Дауден (министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта), Брэндон Льюис (министер по делам Северной Ирландии), Джордж Юстис (министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития).

Ранее РБК-Украина писало, что министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку, а на его место назначили Риши Сунака. Джонсон предложил Джавиду остаться на посту главы Минфина, но при этом уволить всех своих советников - министр посчитал такое условие неприемлемым.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал обновление правительства, которое будет работать над развитием страны после Brexit.