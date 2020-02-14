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Ірландія може об'єднатися протягом 10 років, - The Economist

Новини » Політика     14.02.2020 - 08:46
Ірландія може об'єднатися протягом 10 років, - The Economist
Фото: Ірландія (pixabay.com)

На виборах перемагає партія, яка домагається референдуму про об'єднання Ірландії

Об'єднання Ірландії та Північної Ірландії приблизно в найближчі 10 років - цілком реальна і зростаюча можливість. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання The Economist.

Видання пише, що 8 лютого лівоцентристи-націоналісти партії Sinn Fein, яка активна на всьому острові і домагається референдуму про об'єднання, отримала найкращий результат на виборах в республіці.

Крім того, зазначає редакція, є ще кілька факторів, які можуть сформувати реальний запит на об'єднання острова.

Нагадаємо, уряд Великобританії планує підписати торгову угоду з Європейським союзом з нульовим тарифом і нульовою квотою після виходу країни зі складу ЄС. Нульові тарифи дозволять уникнути перевірок на кордоні між Британією і Північною Ірландією.

Вчора прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вніс зміни до складу Кабінету міністрів.

Також РБК-Україна писало, що Великобританія встановила жорсткий термін для укладення торгової угоди з Європейським союзом після Brexit.

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