IRIS-T для України. Зеленський пояснив деталі нового пакету допомоги від Німеччини

Системи IRIS-T будуть виготовлені Німеччиною для України, а не передані відразу для використання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

Як розповів Зеленський він зустрічався з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Вони обговорили новий пакет військової допомоги, який отримає Україна і до якого увійдуть нові системи IRIS-T.

"Ми маємо новий потужний пакет підтримки від Німеччини – це оборонна підтримка, мільярд триста мільйонів євро, і, серед іншого, в цьому пакеті – посилення нашої ППО, а саме – виробництво нових систем IRIS-T й ракети для ППО. Завдяки цьому наші міста, тисячі життів наших людей будуть урятовані від російського терору. Дуже важливо, що в цьому пакеті також і потрібна нам артилерія – справді дуже серйозний пакет. Німеччина – серед лідерів у допомозі нашому захисту, нашій державі та у збереженні миру в усій Європі", - сказав Зеленський.

Варто зауважити, що в Україні вже розгорнуто три установки IRIS-T, і раніше повідомлялось, що до кінця року Німеччина передасть ще дві установки. З цього слідує, що заявлені у пакеті допомоги 4 системи IRIS-T ще будуть виготовлені, і тільки згодом передані в Україну.

Попит на IRIS-T після успішного застосування в Україні

Раніше повідомлялося, що німецький виробник зброї Diehl Defense має намір значно наростити виробництво своєї системи протиповітряної оборони IRIS-T, щоб задовольнити зростаючий попит через повномасштабну військову агресію РФ проти України.

Так, у 2025 році ця компанія планує виготовити щонайменше вісім систем, а цього року - від трьох до чотирьох.

Нагадаємо, що Німеччина вже поставила Україні три комплекси IRIS-T. За словами головного програмного директора компаній Харальда Бушека, Повітряні сили ЗСУ збивають за допомогою цих систем майже 100% російських ракет.

Візит Пісторіуса в Київ та постачання Україні ракет Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 21 листопада прибув до України з неоголошеним візитом. Це другий приїзд Пісторіуса до Києва з моменту вступу на посаду міністра оборони. Востаннє Пісторіус був у Києві у лютому 2023 року.

Нагадаємо, що Україна вже кілька місяців звертається до Німеччини щодо передачі крилатих ракет Taurus. Вони здатні бити до 500 км. На початку листопада повідомлялось, що Німеччина ще не визначилася в питанні постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Ще однією з причин відмови називався той факт, що нібито Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією.

Допомога Німеччини

Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччини передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T.

Також в уряді Німеччини заявили, що нададуть Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.