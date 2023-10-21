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Німеччина виділяє Україні 200 млн євро: на що підуть гроші

Київ, Субота 21 жовтня 2023 13:10
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Німеччина виділяє Україні 200 млн євро: на що підуть гроші Фото: Йохен Флясбарт (twitter.com/JochenFlasbarth)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина виділяє Україні 200 млн євро фінансової допомоги. Гроші підуть на відновлення країни внаслідок війни.

Про це заявив секретар Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Augsburger Аllgemeine.

Державний секретар, який у німецькому уряді відповідає за координацію зусиль із відновлення України, відвідав Україну 20 жовтня. Під час візиту він оголосив про фінансову допомогу Україні.

"Гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, а також на реконструкцію міст", - йдеться у повідомленні.

Міністерство розвитку Німеччини зазначає, що з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року Берлін виділив на підтримку українців близько мільярда євро.

Йохен Флясбарт у своїх соцмережах вчора повідомляв, що прибув з візитом в Україну.

Допомога Німеччини

Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччини передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T. А нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Берліна танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.

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