Німеччина виділяє Україні 200 млн євро: на що підуть гроші

Про це заявив секретар Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Augsburger Аllgemeine.

Державний секретар, який у німецькому уряді відповідає за координацію зусиль із відновлення України, відвідав Україну 20 жовтня. Під час візиту він оголосив про фінансову допомогу Україні.

"Гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, а також на реконструкцію міст", - йдеться у повідомленні.

Міністерство розвитку Німеччини зазначає, що з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року Берлін виділив на підтримку українців близько мільярда євро.

Йохен Флясбарт у своїх соцмережах вчора повідомляв, що прибув з візитом в Україну.

Heute Morgen Ankunft in Kyiv. Habe mich sehr über das Wiedersehen mit meinem Vorgänger Botschafter @MJaegerT gefreut. Unsere UM‘in @SteffiLemke ist auf dem Weg zur wichtigen internationalen Umweltkonferenz und bei mir stehen Gespräche zum Wiederaufbau der #Ukraine an. pic.twitter.com/h0ZeGIewDx — Jochen Flasbarth (@JochenFlasbarth) October 20, 2023

Допомога Німеччини

Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччини передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T. А нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Берліна танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.

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