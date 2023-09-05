Німеччина збільшить виробництво IRIS-T, яка збиває майже 100% російських ракет

Німецький виробник зброї Diehl Defense має намір значно наростити виробництво своєї системи протиповітряної оборони IRIS-T, щоб задовольнити зростаючий попит через війну Росії проти України.

Про це заявив головний програмний директор компаній Харальд Бушек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

2025 року приватна компанія планує виготовити як мінімум вісім систем, а цього року - від трьох до чотирьох, повідомив він журналістам на північнонімецькій авіабазі Тодендорф.

Він додав, що цього року виробництво ракет потроїться, а наступного року збільшиться ще вдвічі, причому до 2024 року очікується випуск приблизно від 400 до 500 ракет.

Німеччина вже поставила Україні два комплекси IRIS-T, де вони переважно використовуються для захисту Києва від російських ракетних атак.

Бушек повідомив, що Україна збила понад 110 цілей, більшість із яких були крилатими ракетами, такими як "Калібр", із ймовірністю поразки майже 100%.

IRIS-T в Україні

Нагадаємо, восени 2022 року Україна стала першою країною у світі, на озброєння якої надійшов найновіший зенітно-ракетний комплекс IRIS-T. Станом на травень 2023 року перший дивізіон в Україні збив не менше 60 повітряних цілей.

У серпні 2023 року німецький уряд оголосив про передачу Україні зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLS. До цього варіант SLS перебував на озброєнні лише у Швеції.