IRIS-T для Украины. Зеленский объяснил детали нового пакета помощи от Германии

Системы IRIS-T будут изготовлены Германией для Украины, а не переданы сразу для использования.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.

Как рассказал Зеленский, он встречался с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Они обсудили новый пакет военной помощи, который получит Украина, в который войдут новые системы IRIS-T.

"У нас новый мощный пакет поддержки от Германии – это оборонная поддержка, миллиард триста миллионов евро, и, среди прочего, в этом пакете – усиление нашей ПВО, а именно – производство новых систем IRIS-T и ракеты для ПВО. Благодаря этому наши города , тысячи жизней наших людей будут спасены от российского террора. Очень важно, что в этом пакете также и нужна нам артиллерия – действительно очень серьезный пакет. сказал Зеленский.

Следует заметить, что в Украине уже развернуты три установки IRIS-T, и ранее сообщалось, что до конца года Германия передаст еще две установки. Из этого следует, что заявленные в пакете помощи 4 системы IRIS-T еще будут изготовлены и только впоследствии переданы в Украину.

Спрос на IRIS-T после успешного применения в Украине

Ранее сообщалось, что немецкий производитель оружия Diehl Defense намерен значительно нарастить производство своей системы противовоздушной обороны IRIS-T, чтобы удовлетворить растущий спрос из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Так, в 2025 году эта компания планирует изготовить, по меньшей мере, восемь систем, а в этом году - от трех до четырех.

Напомним, что Германия уже поставила Украине три комплекса IRIS-T. По словам главного программного директора компаний Харальда Бушека, воздушные силы ВСУ сбивают с помощью этих систем почти 100% российских ракет.

Визит Писториуса в Киев и поставку Украине ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус 21 ноября прибыл в Украину с необъявленным визитом. Это второй приезд Писториуса в Киев с момента вступления в должность министра обороны. В последний раз Писториус был в Киеве в феврале 2023 года.

Напомним, что Украина уже несколько месяцев обращается в Германию по передаче крылатых ракет Taurus. Они способны бить до 500 км. В начале ноября сообщалось, что Германия еще не определилась в вопросе поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Еще одной из причин отказа назывался тот факт, что Германия боится прямой конфронтации с Россией.

Помощь Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T.

Также в правительстве Германии заявили, что предоставит Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.

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