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Німеччина передала Україні ще одну IRIS-T та чотири бронетранспортери

Берлін, П'ятниця 27 жовтня 2023 15:07
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Німеччина передала Україні ще одну IRIS-T та чотири бронетранспортери Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає ще одну пускову установку ЗРК IRIS-T, чотири бронетранспортери та іншу зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

У рамках нового пакету допомоги Німеччини передала Україні не лише військову техніку, але й дрони, снаряди та амуніцію. До нового пакету увійшли:

  • ЗРК IRIS-T SLM (дальнього радіуса дії);
  • ракети до IRIS-T;
  • РЛС TRML-4D;
  • 4 БТР (назва невідома);
  • 4 танкових тягачі HX81;
  • 4 танкових причепи;
  • 6 машин прикордонної охорони;
  • 8 БпЛА Vector;
  • 5 надводних дронів;
  • 4 контрбатарейних радарів GO 12;
  • касетні боєприпаси M26 для HIMARS;
  • 10 тисяч захисних окулярів.

Уряд Німеччини зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.

Допомога Німеччини

Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччини передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T. А нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Берліна танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.

Також в уряді Німеччини заявили, що нададуть Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.

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