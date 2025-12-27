IRIS-T для України: що відомо про німецькі системи ППО

Німеччина передала Україні вже дев'ятий зенітний ракетний комплекс IRIS-T. У Міністерстві оборони розповіли про ключові характеристики цих систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Як повідомили в Міністерстві оборони, IRIS-T - це сучасний комплекс ППО німецького виробництва, який випускає компанія Diehl Defense.
Він призначений для знищення широкого спектра повітряних цілей - літаків, гелікоптерів, безпілотників і крилатих ракет.
Ракети IRIS-T вирізняються високою маневровістю та здатні вражати цілі як на зустрічних курсах, так і під час переслідування.
Вони оснащені чутливими інфрачервоними головками самонаведення, що дозволяє ефективно розпізнавати реальні повітряні загрози, обходити системи захисту сучасних літаків і не реагувати на хибні цілі.
Наразі на озброєнні використовуються дві модифікації комплексів IRIS-T:
Комплекси IRIS-T інтегруються в єдину систему протиповітряної оборони України та працюють у взаємодії з іншими засобами ППО і ПРО, підсилюючи загальний захист повітряного простору.
Нагадаємо, Україна та Німеччина за підсумками засідання "Рамштайну" 16 грудня уклали домовленостей на суму в 1,2 млрд євро. Серед них - купівля німцями українських БПЛА та оплата Берліном виготовлення 200 самохідних гармат "Богдана".
До цього міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Німеччина передала українським захисникам ще дві системи Patriot, постачання яких були анонсовані ще в серпні.
Також міністр оборони України Денис Шмигаль запевнив, що Україна продовжить отримувати військову допомогу від союзників у 2026 році. 15 країн взяли конкретні зобов'язання. При цьому потреби України для оборони у 2026 році Шмигаль оцінив у 120 млрд доларів, половину з яких Україна хоче отримати від партнерів.