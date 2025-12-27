IRIS-T для Украины: что известно о немецких системах ПВО

Как сообщили в Министерстве обороны, IRIS-T - это современный комплекс ПВО немецкого производства, который выпускает компания Diehl Defense.

Он предназначен для уничтожения широкого спектра воздушных целей - самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Ракеты IRIS-T отличаются высокой маневренностью и способны поражать цели как на встречных курсах, так и во время преследования.

Они оснащены чувствительными инфракрасными головками самонаведения, что позволяет эффективно распознавать реальные воздушные угрозы, обходить системы защиты современных самолетов и не реагировать на ложные цели.

Сейчас на вооружении используются две модификации комплексов IRIS-T:

SLS - малый радиус действия, дальность до 12 км, высота до 8 км;

SLМ - средний радиус действия, дальность до 40 км, высота до 20 км.

Комплексы IRIS-T интегрируются в единую систему противовоздушной обороны Украины и работают во взаимодействии с другими средствами ПВО и ПРО, усиливая общую защиту воздушного пространства.