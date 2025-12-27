RU

IRIS-T для Украины: что известно о немецких системах ПВО

Фото: система ПВО IRIS-T (сайт Минобороны Украины)
Автор: Марина Балабан

Германия передала Украине уже девятый зенитный ракетный комплекс IRIS-T. В Министерстве обороны рассказали о ключевых характеристиках этих систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как сообщили в Министерстве обороны, IRIS-T - это современный комплекс ПВО немецкого производства, который выпускает компания Diehl Defense.

Он предназначен для уничтожения широкого спектра воздушных целей - самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Ракеты IRIS-T отличаются высокой маневренностью и способны поражать цели как на встречных курсах, так и во время преследования.

Они оснащены чувствительными инфракрасными головками самонаведения, что позволяет эффективно распознавать реальные воздушные угрозы, обходить системы защиты современных самолетов и не реагировать на ложные цели.

Сейчас на вооружении используются две модификации комплексов IRIS-T:

  • SLS - малый радиус действия, дальность до 12 км, высота до 8 км;
  • SLМ - средний радиус действия, дальность до 40 км, высота до 20 км.

Комплексы IRIS-T интегрируются в единую систему противовоздушной обороны Украины и работают во взаимодействии с другими средствами ПВО и ПРО, усиливая общую защиту воздушного пространства.

 

Военная помощь Украине

Напомним, Украина и Германия по итогам заседания "Рамштайн" 16 декабря заключили договоренностей на сумму в 1,2 млрд евро. Среди них - покупка немцами украинских БПЛА и оплата Берлином изготовления 200 самоходных пушек "Богдана".

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Германия передала украинским защитникам еще две системы Patriot, поставки которых были анонсированы еще в августе.

Также министр обороны Украины Денис Шмыгаль заверил, что Украина продолжит получать военную помощь от союзников в 2026 году. 15 стран взяли конкретные обязательства. При этом потребности Украины для обороны в 2026 году Шмыгаль оценил в 120 млрд долларов, половину из которых Украина хочет получить от партнеров.

