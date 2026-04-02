"Ірану час укласти угоду": Трамп заявив про знищення важливого мосту біля Тегерану

"Найбільший міст в Ірані зруйновано та більше ніколи не буде використано - ще багато чого попереду! Ірану час укласти угоду, поки не пізно, і поки нічого не залишилося від того, що досі може стати великою країною!", - написав Трамп.

Вдень 2 квітня Ізраїль повідомив, що було знищено стратегічно важливий міст на автомагістралі B1 на півночі Ірану. Пізніше це підтвердило іранське державне інформаційне агентство Fars, близьке до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

В мережі також з'явилися відео та фото мосту, які демонструють, що споруду, яку офіційно нібито урочисто відкрили у 2026 році, серйозно пошкоджено. Було завдано два удари, щоб гарантовано вивести міст з ладу.

Губернатор провінції Альборз заявив, що в результаті першого удару по мосту загинули двоє людей, а кілька інших зазнали поранень. Про наслідки другого удару повідомлень не було.