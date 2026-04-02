"Ірану час укласти угоду": Трамп заявив про знищення важливого мосту біля Тегерану

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що сили США та Ізраїлю знищили найбільший міст Ірану - B1, який сполучав Тегеран та Карадж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у соціальній мережі Truth Social.
"Найбільший міст в Ірані зруйновано та більше ніколи не буде використано - ще багато чого попереду! Ірану час укласти угоду, поки не пізно, і поки нічого не залишилося від того, що досі може стати великою країною!", - написав Трамп.
Вдень 2 квітня Ізраїль повідомив, що було знищено стратегічно важливий міст на автомагістралі B1 на півночі Ірану. Пізніше це підтвердило іранське державне інформаційне агентство Fars, близьке до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
В мережі також з'явилися відео та фото мосту, які демонструють, що споруду, яку офіційно нібито урочисто відкрили у 2026 році, серйозно пошкоджено. Було завдано два удари, щоб гарантовано вивести міст з ладу.
Губернатор провінції Альборз заявив, що в результаті першого удару по мосту загинули двоє людей, а кілька інших зазнали поранень. Про наслідки другого удару повідомлень не було.
Зазначимо, поки Трамп погрожує Ірану, в Тегерані висунули нову вимогу для завершення війни. Іран хоче визнання власного суверенітету в володінні Ормузькою протокою, адже це дасть йому мільярди доларів.
Цікаво, що за даними ЗМІ, Трамп заявив своїм помічникам, що готовий припинити війну проти Ірану. Він згоден на це навіть за умови, якщо Ормузька протока залишиться значною мірою закритою.
До цього Трамп заявляв, що Іран та США нібито ведуть непрямі переговори, і вони йдуть добре, додавши, що угода може бути укладена дуже швидко. Проте не пройшло й 12 годин, а Трамп висунув нові вимоги.
За словами Трампа, якщо Іран не погодиться на угоду і негайно не відкриє Ормузьку протоку, то США підірвуть і повністю знищать усі електростанції, нафтові свердловини і острів Харг. Причому вже цього разу він допустив, що угоди таки не буде. Тегеран усі вимоги США раз за разом відкидає.