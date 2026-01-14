Іранський суховантаж зазнав аварії в Каспійському морі: що відомо

"14 січня 2026 року береговими службами Туркменістану на Каспійському морі був отриманий сигнал SOS від іранського суховантажного судна Rona... Внаслідок своєчасно проведених заходів було врятовано всіх 14 осіб, які перебували на судні. За попередньою інформацією, це громадяни Ірану та Індії", - сказано у повідомленні МЗС.

При цьому наразі невідомі причини, через які суховантаж зазнав аварії. Але при цьому судно не просте: воно неодноразово з'являлося у розслідуваннях, зокрема й західних ЗМІ, які вивчали шляхи постачання Росії озброєння та підсанкційних комплектуючих з Ірану.

Зокрема Rona часто ходив за маршрутами, що зв'язують іранські порти на Каспії з російськими Астраханню, Махачкалою та Азовом. Фактично, це основний шлях постачання зброї та обладнання з Ірану до РФ.

За даними ресурсів, які відстежують пересування вантажних суден по всьому світу, Rona 30 грудня 2025 року заходив до Астрахані, а звідти пішов до Амірабаду, куди прийшов 4 січня. Схоже, далі суховантаж пересувався із вимкненим транспондером, щоб унеможливити відстеження.