Иранский сухогруз потерпел крушение в Каспийском море: что известно

"14 января 2026 года береговыми службами Туркменистана на Каспийском море был получен сигнал SOS от иранского сухогрузного судна Rona... В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии", - говорится в сообщении МИД.

При этом пока неизвестны причины, по которым сухогруз потерпел крушение. Но при этом судно не простое: оно неоднократно появлялось в расследованиях, в том числе и западных СМИ, которые изучали пути поставки России вооружения и подсанкционных комплектующих из Ирана.

В частности Rona часто ходил по маршрутам, связывающим иранские порты на Каспии с российскими Астраханью, Махачкалой и Азовом. Фактически, это основной путь поставки оружия и оборудования из Ирана в РФ.

По данным ресурсов, которые отслеживают передвижение грузовых судов по всему миру, Rona 30 декабря 2025 года заходил в Астрахань, а оттуда пошел в Амирабад, куда пришел 4 января. Похоже, дальше сухогруз передвигался с выключенным транспондером, чтобы сделать невозможным отслеживание.