Іранські дрони Shahed-136 вже можуть знаходитись у Білорусі
У п'ятницю, 7 жовтня, стало відомо, що іранські дрони Shahed-136 можуть вже знаходитись у Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід".
"Іранські дрони-камікадзе, ймовірно, доставлені в Білорусь для атак на західні регіони України", - йдеться у повідомленні.
Військові повідомляють, що за даними білоруських джерел, іранські безпілотники доставлені на аеродром "Лунінець". Мова йде про, щонайменше, 20 дронів-камікадзе Shahed-136 та пункти управління до них.
"Відзначимо, що від "Лунінця" до кордону з Рівненщиною всього 55 кілометрів. Не виключено, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні, або центральні регіони України", - заявили військові.
Тому громадян закликають за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, що Іран на фоні атак "Шахідів" в Україні зробив цинічну заяву про допомогу сторонам конфлікту.
Також, РБК-Україна писало про те, що лише вчора наші воїни за п’ять годин збили чотири іранські дрони. Ще перед цим ППО "приземлила" дев'ять одиниць.
Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на продаж Іраном Росії дронів-камікадзе. Пізніше було ухвалено рішення позбавити посла Ірану акредитації. Іран, зі свого боку, відкинув звинувачення та заявив про нібито "вплив третіх країн".
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