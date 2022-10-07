В пятницу, 7 октября, стало известно, что иранские дроны Shahed-136 уже могут находиться в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу регионального управления Сил территориальной обороны "Запад".

"Иранские дроны-камикадзе, предположительно, доставлены в Беларусь для атак на западные регионы Украины", - говорится в сообщении.

Военные сообщают, что по данным белорусских источников, иранские беспилотники доставлены на аэродром "Лунинец". Речь идет о, по меньшей мере, 20 дронах-камикадзе Shahed-136 и пунктах управления к ним.

"Отметим, что от "Лунинца" до границы с Ровенщиной всего 55 километров. Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные или центральные регионы Украины", - заявили военные.

Поэтому граждан призывают ни при каких обстоятельствах не игнорировать сигналы воздушной тревоги.