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Иранские дроны Shahed-136 уже могут находиться в Беларуси

Новина українською →
Беларусь, Пятница 07 октября 2022 18:57
Иранские дроны Shahed-136 уже могут находиться в Беларуси Фото: Иранские дроны Shahed-136 могут уже находиться в Беларуси (кадр с видео)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 7 октября, стало известно, что иранские дроны Shahed-136 уже могут находиться в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу регионального управления Сил территориальной обороны "Запад".

"Иранские дроны-камикадзе, предположительно, доставлены в Беларусь для атак на западные регионы Украины", - говорится в сообщении.

Военные сообщают, что по данным белорусских источников, иранские беспилотники доставлены на аэродром "Лунинец". Речь идет о, по меньшей мере, 20 дронах-камикадзе Shahed-136 и пунктах управления к ним.

Возможно, это изображение карта

"Отметим, что от "Лунинца" до границы с Ровенщиной всего 55 километров. Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные или центральные регионы Украины", - заявили военные.

Поэтому граждан призывают ни при каких обстоятельствах не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что Иран на фоне атак "Шахидов" в Украине сделал циничное заявление о помощи сторонам конфликта.

Также, РБК-Украина писало о том, что только вчера наши воины за пять часов сбили четыре иранских дрона . Еще перед этим ПВО "приземлило" девять единиц.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на продажу Ираном России дронов-камикадзе. Позже было принято решение лишить посла Ирана аккредитации . Иран, со своей стороны, отверг обвинения и заявил о якобы "влиянии третьих стран".

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