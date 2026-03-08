Ізраїль атакував американські винищувачі F-14 армії Ірану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram армії Ізраїлю та Sky News .

"Вчора, 7 березня, під час широкої хвилі ударів ізраїльські ВПС завдали ударів по військових об'єктах іранського режиму винищувачами F-14 в аеропорту Ісфахана", - йдеться у повідомленні армії Ізраїлю.

Зазначається, що також було завдано ударів по системах виявлення та системах протиповітряної оборони, які становили загрозу для літаків ВПС Ізраїлю.

Відомо, що винищувачі американського виробництва були передані Ірану до Ісламської революції 1979 року.

Що відомо про літаки F-14

F-14 Tomcat – це двомісний багатоцільовий винищувач четвертого покоління з крилом змінної стрілоподібності виробництва Grumman Aircraft Engineering Corporation.

Він був розроблений на початку 1970-х для заміни F-4 "Фантом". З озброєння у ВМС США літак був знятий у 2006 році, й замінений на F/A-18 E/F Super Hornet.

Цікаво, що Іран був єдиною країною, куди експортувалися F-14. Усього було поставлено 79 літаків, які брали участь в ірано-іракській війні. Незважаючи на проблеми із запчастинами, "Томкет" досі експлуатуються іранськими ПС.