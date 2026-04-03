В Иране сбили американский истребитель F-15, - Ахіоѕ

16:31 03.04.2026 Пт
По данным источников, пилотов еще ищут
aimg Елена Чупровская
В Иране сбили американский истребитель F-15, - Ахіоѕ Фото: Иран якобы сбил американский F-15: что известно о судьбе двух пилотов (Getty Images)

Есть данные, что Иран якобы впервые за время американской военной кампании сбил истребитель США - F-15 с двумя членами экипажа на борту.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ахіоѕ, об этом заявили иранские СМИ и джерало, знакомое с ситуацией.

Читайте также: WSJ выяснило, кто сбил три самолета США над Кувейтом

Обновлено в 20:00

По данным CBS News, США удалось эвакуировать одного члена экипажа из истребителя F-15E, сбитого над Ираном. Самолет рассчитан на двух человек, поиски второго пилота не прекращаются.

Что произошло

Иранские медиа обнародовали фотографии и видео, на которых якобы видны фрагменты сбитого самолета и одно из катапультных кресел. По изображениям, речь идет об американском истребителе F-15.

Где именно произошел инцидент и при каких обстоятельствах самолет мог быть сбит - пока не уточняется.

Два пилота исчезли

По имеющимся данным, на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Судьбы двух членов экипажа пока неизвестно.

Первый случай с начала войны

Если информация подтвердится, это станет первым случаем, когда американский самолет сбит вражеским огнем с начала военных действий.

Американские военные и Белый дом на запросы Axios о комментариях не отреагировали.

На иранском государственном СМИ уже объявили о вознаграждении за американских пилотов.

Справка: что известно об истребителе F-15

В Иране сбили американский истребитель F-15, - Ахіоѕ

Фото: Иран заявил о первом сбитом американском самолете с начала конфликта (Getty Images)

F-15 Eagle - американский сверхзвуковой истребитель компании McDonnell Douglas (ныне Boeing), принятый на вооружение в 1976 году. Разрабатывался как самолет завоевания превосходства в воздухе.

Развивает скорость до 2,5 Маха - около 2 650 км/ч. Потолок полета - до 20 000 метров. Базовая версия одноместная, модификация F-15E Strike Eagle - двухместная, предназначена для ударов по наземным целям.

Один из самых эффективных истребителей в истории авиации. Более 100 подтвержденных сбитий в воздушных боях - и ни одной собственной потери от вражеского самолета.

Напомним, США подтвердили потерю трех истребителей F-15E над Кувейтом во время операции "Эпическая ярость".

По данным Центрального командования США, самолеты, скорее всего, были уничтожены "дружественным огнем" - системами ПВО союзников. Все члены экипажей выжили и были доставлены в больницы.

Израильский истребитель F-35 в начале марта впервые в истории сбил пилотируемый самолет врага - иранский учебно-боевой Як-130. Об этом сообщила армия Израиля. Ранее F-35 никогда не применялся в воздушных боях против пилотируемых целей.

Также РБК-Украина писало, что 8 марта израильские ВВС нанесли удар по аэродрому в Иране, где базировались истребители F-14 американского производства.

Эти самолеты были переданы Ирану еще до Исламской революции 1979 года и до сих пор находятся на вооружении иранских воздушных сил.

