В Ірані виправдались за обстріл Ізраїля після припинення вогню
Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що запустив ракети по Ізраїлю "за кілька хвилин" до набуття чинності режиму припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як відзначили у КВІР, остання хвиля атак була запущена нібито за кілька хвилин до початку дії перемир'я.
У заяві, що була опублікована напівофіційним інформаційним агентством Tasnim, КВІР додає, що загалом проти "військових центрів" Ізраїля зранку було запущено 14 ракет.
Війна Ізраїля та Ірану
13 червня Ізраїль розпочав військову операцію під назвою "Левиний народ" проти Ірану. У межах цієї кампанії ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по іранських військових та ядерних об’єктах. Унаслідок атаки загинули низка високопоставлених офіцерів і фахівців, причетних до ядерної програми Тегерану. Відтоді Ізраїль та Іран щоденно обстрілюють один одного.
22 червня до протистояння долучилися Сполучені Штати Америки (США) - американські сили завдали ударів по іранських ядерних об'єктах, використовуючи авіаційні протибункерні бомби. У відповідь Іран атакував американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі.
24 червня Дональд Трамп оголосив про запровадження режиму припинення вогню, однак невдовзі Ізраїль заявив про нові іранські ракетні атаки.
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