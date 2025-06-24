Ілюстративне зображення: в Ірані виправдались за обстріл Ізраїля після припинення вогню (Getty Images)

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що запустив ракети по Ізраїлю "за кілька хвилин" до набуття чинності режиму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як відзначили у КВІР, остання хвиля атак була запущена нібито за кілька хвилин до початку дії перемир'я. У заяві, що була опублікована напівофіційним інформаційним агентством Tasnim, КВІР додає, що загалом проти "військових центрів" Ізраїля зранку було запущено 14 ракет.