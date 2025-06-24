Иллюстративное изображение: в Иране оправдались за обстрел Израиля после прекращения огня (Getty Images)

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что запустил ракеты по Израилю "за несколько минут" до вступления в силу режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отметили в КСИР, последняя волна атак была запущена якобы за несколько минут до начала действия перемирия. В заявлении, опубликованном полуофициальным информационным агентством Tasnim, КСИР добавляет, что в целом против "военных центров" Израиля утром было запущено 14 ракет.