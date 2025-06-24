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В Иране оправдались за обстрел Израиля после прекращения огня

Вторник 24 июня 2025 14:58
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В Иране оправдались за обстрел Израиля после прекращения огня Иллюстративное изображение: в Иране оправдались за обстрел Израиля после прекращения огня (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что запустил ракеты по Израилю "за несколько минут" до вступления в силу режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отметили в КСИР, последняя волна атак была запущена якобы за несколько минут до начала действия перемирия.

В заявлении, опубликованном полуофициальным информационным агентством Tasnim, КСИР добавляет, что в целом против "военных центров" Израиля утром было запущено 14 ракет.

Война Израиля и Ирана

13 июня Израиль начал военную операцию под названием "Львиный народ" против Ирана. В рамках этой кампании израильские военно-воздушные силы нанесли удары по иранским военным и ядерным объектам. В результате атаки погибли ряд высокопоставленных офицеров и специалистов, причастных к ядерной программе Тегерана. С тех пор Израиль и Иран ежедневно обстреливают друг друга.

22 июня к противостоянию присоединились Соединенные Штаты Америки (США) - американские силы нанесли удары по иранским ядерным объектам, используя авиационные противобункерные бомбы. В ответ Иран атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

24 июня Дональд Трамп объявил о введении режима прекращения огня, однако вскоре Израиль заявил о новых иранских ракетных атаках.

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