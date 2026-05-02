В Ірані розкрили деталі своєї пропозиції США після відмови Трампа, - Reuters

За словами високопоставленого іранського чиновника, така пропозиція передбачає завершення бойових дій за умови гарантій, що США та Ізраїль більше не завдаватимуть ударів по Ірану.

Згідно з планом, Тегеран відкриє Ормузьку протоку для судноплавства, тоді як США скасують блокаду іранських портів. Після цього сторони повернуться до переговорів щодо обмежень іранської ядерної програми в обмін на послаблення санкцій.

"У рамках цієї схеми переговори щодо більш складного ядерного питання були перенесені на заключний етап, щоб створити більш сприятливу атмосферу", - зазначив співрозмовник видання.

Він додав, що Тегеран вважає свою останню пропозицію відкласти ядерні переговори на пізніший етап значним зрушенням, спрямованим на сприяння досягненню угоди.