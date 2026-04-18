В Ірані погрожують атакувати будь-яке судно, яке наблизиться до Ормузької протоки

У Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявили, що з цього вечора Ормузьку протоку знову зачинено, а будь-яке судно, що наблизиться до водного шляху, - буде атаковано
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і NBC News.
"Наближення до Ормузької протоки розглядатиметься як співпраця з супротивником, і будь-яке судно, що порушило правила, буде піддано обстрілу", - йдеться в заяві.
CNN пояснює, що після оголошеного в п'ятницю відкриття водного шляху, Іран у суботу знову ввів обмеження, пославшись на "неодноразові порушення довіри" з боку США в рамках угоди про припинення вогню між країнами.
"Порушуючи угоду про припинення вогню, противник США не зняв військово-морську блокаду іранських суден і портів. Тому, починаючи з сьогоднішнього вечора, Ормузьку протоку буде закрито доти, доки цю блокаду не буде знято", - сказали в КВІР.
Військове угруповання попередило, що суднам не слід залишати свої місця стоянки в Перській затоці та Оманському морі.
Також у КВІР закликали кораблі та їхніх власників стежити виключно за оновленнями з Ірану, пояснивши, що заяви президента США Дональда Трампа "не заслуговують на довіру".
Нагадаємо, що між США та Іраном триває перемир'я і тривають переговори про завершення війни. Однак чи близькі сторони до угоди, поки що незрозуміло, оскільки версії з кожної зі сторін звучать різні.
Учора ж, 17 квітня, Іран оголосив про припинення своєї блокади Ормузької протоки, оскільки між Ізраїлем і Ліваном теж почалося припинення вогню.
Президент США Дональд Трамп привітав це рішення, заявивши про повне відкриття протоки. Однак додав, що Вашингтон продовжить морську блокаду Ірану доти, доки сторони остаточно не укладуть угоду.
Власне, на цьому тлі й почалися нові проблеми з Ормузькою протокою і вже сьогодні вранці були заяви, що Іран знову її закриває. Крім того, країна атакувала кілька торгових суден, які намагалися пройти через стратегічний маршрут.
Тим часом The Wall Street Journal пише, що США вже найближчими днями готуються захоплювати нафтові танкери та торгові судна, які пов'язані з Іраном. Причому захоплення буде навіть за межами Ормузької протоки, щоб натиснути таким чином на Іран і примусити до угоди.