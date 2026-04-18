В Иране грозят атаковать любое судно, которое приблизится к Ормузскому проливу

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что с этого вечера Ормузский пролив снова закрыт, а любое судно, которое приблизится к водному пути - будет атаковано
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и NBC News.
"Приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с противником, и любое нарушившее правила судно будет подвергнуто обстрелу", - сказано в заявлении.
CNN поясняет, что после объявленного в пятницу открытии водного пути, Иран в субботу вновь ввел ограничения, сославшись на "неоднократные нарушения доверия" со стороны США в рамках сделки о прекращении огня между странами.
"В нарушение соглашения о прекращении огня противник США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов. Поэтому, начиная с сегодняшнего вечера, Ормузский пролив будет закрыт до тех пор, пока эта блокада не будет снята", - сказали в КСИР.
Военная группировка предупредила, что судам не следует покидать свои места стоянки в Персидском заливе и Оманском море.
Также в КСИР призвали корабли и их владельцев следить исключительно за обновлениями из Ирана, пояснив, что заявления президента США Дональда Трампа "не заслуживают доверия".
Напомним, что между США и Ираном продолжается перемирие и идут переговоры о завершении войны. Однако близки ли стороны к сделке, пока неясно, так как версии с каждой из сторон звучат разные.
Вчера же, 17 апреля, Иран объявил о прекращении своей блокады Ормузского пролива, так как между Израилем и Ливаном тоже началось прекращение огня.
Президент США Дональд Трамп поприветствовал это решение, заявив о полном открытии пролива. Однако добавил, что Вашингтон продолжит морскую блокаду Ирана до тех пор, пока стороны окончательно за заключат сделку.
Собственно, на этом фоне и начались новые проблемы с Ормузским проливом и уже сегодня утром были заявления, что Иран снова его закрывает. Кроме того, страна атаковала несколько торговых суден, которые пытались пройти через стратегический маршрут.
Тем временем The Wall Street Journal пишет, что США уже в ближайшие дни готовятся захватывать нефтяные танкеры и торговые суда, которые связаны с Ираном. Причем захват будет даже за пределами Ормузкого пролива, чтобы надавить таким образом на Иран и принудить к сделке.