В Ірані підтвердили контакти зі США: "Але це не означає, що ми ведемо перемовини"

За словами Арагчі, він і далі отримує повідомлення від спецпосланця США Стіва Віткоффа безпосередньо, однак це, за його словами, не слід трактувати як переговорний процес між Іраном і Сполученими Штатами.

"Я, як і раніше, отримую повідомлення від Віткоффа безпосередньо, але це не означає, що ми ведемо переговори", - зазначив іранський дипломат.

Міністр також заявив, що вся комунікація з Вашингтоном відбувається лише через міністерство закордонних справ Ірану або надходить через нього. За його словами, паралельно відбувається й обмін інформацією між службами безпеки.

Він заперечив твердження про нібито переговори з будь-якою стороною всередині Ірану. За його словами, усі контакти з Вашингтоном проходять винятково через міністерство закордонних справ або надходять через нього, а окремо триває обмін інформацією між службами безпеки.

Крім того, Арагчі заявив, що Тегеран не відповідав на 15-пунктний американський план і не передавав Сполученим Штатам жодних власних ініціатив чи умов. Він додав, що в Ірані досі не ухвалили рішення щодо можливих переговорів зі США, а сама ця тема викликає застереження.

Окремо глава іранського МЗС висловився про можливе завершення бойових дій. За його словами, Іран не погодиться лише на паузу чи тимчасове перемир’я, а готовий говорити тільки про повне припинення війни в усьому регіоні.

Нагадаємо, останні заяви Дональда Трампа щодо Ірану були суперечливими. Спершу він стверджував, що непрямі контакти з Тегераном "йдуть добре" і угоду можуть укласти дуже швидко, однак невдовзі знову перейшов до жорстких ультиматумів.

Трамп заявив, що якщо Іран не погодиться на домовленості та не відкриє Ормузьку протоку, США "підірвуть і повністю знищать" усі електростанції, нафтові свердловини та острів Харг. При цьому він уже допустив, що угоди з Тегераном може і не бути.