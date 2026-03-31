RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Иране подтвердили контакты с США: "Но это не означает, что мы ведем переговоры"

21:47 31.03.2026 Вт
3 мин
В Тегеране утверждают, что никаких предложений или ответа Вашингтону не присылали
aimg Мария Науменко
фото: министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что между Тегераном и Вашингтоном происходит обмен сообщениями, в том числе напрямую и через посредников. В то же время он подчеркнул, что это не означает начала переговоров между сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Читайте также: Пентагон заявил о решающем этапе войны с Ираном

По словам Арагчи, он продолжает получать сообщения от спецпосланника США Стива Уиткоффа напрямую, однако это, по его словам, не следует трактовать как переговорный процесс между Ираном и Соединенными Штатами.

"Я по-прежнему получаю сообщения от Уиткоффа напрямую, но это не означает, что мы ведем переговоры", - отметил иранский дипломат.

Министр также заявил, что вся коммуникация с Вашингтоном происходит только через министерство иностранных дел Ирана или поступает через него. По его словам, параллельно происходит и обмен информацией между службами безопасности.

Он опроверг утверждения о якобы переговорах с какой-либо стороной внутри Ирана. По его словам, все контакты с Вашингтоном проходят исключительно через министерство иностранных дел или поступают через него, а отдельно идет обмен информацией между службами безопасности.

Кроме того, Арагчи заявил, что Тегеран не отвечал на 15-пунктный американский план и не передавал Соединенным Штатам никаких собственных инициатив или условий. Он добавил, что в Иране до сих пор не приняли решение о возможных переговорах с США, а сама эта тема вызывает предостережения.

Отдельно глава иранского МИД высказался о возможном завершении боевых действий. По его словам, Иран не согласится только на паузу или временное перемирие, а готов говорить только о полном прекращении войны во всем регионе.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, последние заявления Дональда Трампа по Ирану были противоречивыми. Сначала он утверждал, что косвенные контакты с Тегераном "идут хорошо" и соглашение могут заключить очень быстро, однако вскоре снова перешел к жестким ультиматумам.

Трамп заявил, что если Иран не согласится на договоренности и не откроет Ормузский пролив, США "взорвут и полностью уничтожат" все электростанции, нефтяные скважины и остров Харг. При этом он уже допустил, что соглашения с Тегераном может и не быть.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Вашингтон по-прежнему ориентируется на ранее озвученные сроки операции - 4-6 недель, из которых 30 дней уже прошли.

В то же время, по данным СМИ, впоследствии Трамп дал понять своим помощникам, что готов остановить войну даже в случае, если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ИранБлижний востокСоединенные Штаты Америки