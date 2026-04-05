В Иране назвали условие, при котором откроют Ормузский пролив, - CNN

В Иране отреагировали на последние угрозы президента США Дональда Трампа и сказали, на каких условиях готовы будут открыть Ормузский пролив.

По словам высокопоставленного иранского чиновника, пролив станет полностью открытым лишь после того, как Ирану "полностью компенсируют" финансовый ущерб от войны.

Также CNN приводит слова Мехди Табатабаи, заместителя по связям с общественностью в АП Ирана. Он отреагировал на сегодняшний ультиматум Трампа, который был полон нецензурной лексики, заявив что это отражает его "крайнее отчаяние и ярость".

Тем временем источник издания говорит, что Оман и Иран провели последние переговоры о "возможных вариантах" полного открытия Ормузкого пролива. По его словам, обсуждения длятся уже две недели и сосредоточены на разработке "протокола безопасного прохода", который позволит коммерческому судоходству получить доступ к проливу.

Отдельно источник CNN сообщил, что Пакистан и Египет входят в число стран, которые по-прежнему поддерживают связь между официальными лицами США и Ирана.