Ормузька протока Війна в Україні

В Ірані назвали терміни відновлення "нормального" проходу через Ормуз, - Bloomberg

16:40 27.05.2026 Ср
2 хв
Ринки відреагували падінням цін на нафту після новин з Ірану
aimg Марія Науменко
Фото: Ормузька протока (Getty Images)

Іранське державне телебачення оприлюднило нові деталі можливої угоди зі США, яка може вплинути на світовий нафтовий ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: США відновили супровід суден через Ормузьку протоку, - WSJ

За даними іранських ЗМІ, у неофіційному проєкті проміжної мирної угоди між Тегераном та Вашингтоном передбачено, що судноплавство через Ормузьку протоку може повернутися до нормального режиму вже протягом місяця після остаточного укладення документа.

Також проєкт містить положення про скасування США морської блокади іранських портів та виведення американського флоту з акваторії навколо Ірану.

Водночас наразі невідомо, наскільки актуальним є цей проект та чи погодилася американська сторона на запропоновані умови.

Одним із ключових пунктів переговорів залишається питання контролю над Ормузькою протокою. Згідно з проєктом, Іран та Оман можуть створити спільний механізм контролю за судноплавством у регіоні.

США, своєю чергою, наполягають на гарантіях вільного проходу міжнародних суден через протоку.

Після появи новин про можливу угоду світові ціни на нафту різко знизилися. Brent подешевшав майже на 5% і опустився нижче 95 доларів за барель.

Загалом від початку тижня ціни на нафту впали більш ніж на 8%, оскільки трейдери дедалі більше очікують деескалації між США та Іраном.

Нові деталі можливої угоди між США та Іраном з’явилися на тлі заяв президента Дональда Трампа про те, що документ уже "в основному узгоджений", а сторонам залишилося погодити лише окремі умови.

Водночас Тегеран заперечив інформацію про повне відкриття Ормузької протоки та наголосив, що контроль над маршрутом і судноплавством залишатиметься за Іраном.

Крім того, Financial Times повідомляло, що посередники між Вашингтоном і Тегераном працюють над меморандумом про продовження перемир’я ще на 60 днів та створення основи для подальших переговорів щодо іранської ядерної програми.

Більше по темі:
ІранСполучені Штати АмерикиОрмузька протокаБлизький СхідНАФТА