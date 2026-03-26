В Ірані ліквідовано топадмірала, відповідального за закриття Ормузької протоки

Що відомо про удар

За словами чиновника, удар було завдано по Бандар-Аббасу - портовому місту на півдні Ірану, що виходить на Ормузьку протоку.

Ані Іран, ані ізраїльські військові офіційно не підтвердили і не прокоментували цю інформацію.

Хто такий Танґсірі

Аліреза Танґсірі очолював ВМС КВІР. За даними ізраїльського чиновника, саме він відповідав за перекриття Ормузької протоки - одного з найважливіших морських шляхів у світі, через який проходить значна частина світового постачання нафти.