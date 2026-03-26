Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Иране ликвидирован топадмирал, ответственный за закрытие Ормузского пролива

11:37 26.03.2026 Чт
1 мин
Что известно об ударе по Бандар-Аббасу?
aimg Елена Чупровская
Фото: Адмирал Алиреза Тангсири, командующий ВМС КСИР (wikipedia)

Адмирал Алиреза Тангсири, который командовал военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции, погиб в результате авиаудара в иранском городе Бандар-Аббас.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel, об этом заявил израильский чиновник.

Читайте также: Иран намерен ввести плату за проход через Ормузский пролив

Что известно об ударе

По словам чиновника, удар был нанесен по Бандар-Аббасу - портовому городу на юге Ирана, выходящему на Ормузский пролив.

Ни Иран, ни израильские военные официально не подтвердили и не прокомментировали эту информацию.

Кто такой Тангсири

Алиреза Тангсири возглавлял ВМС КСИР. По данным израильского чиновника, именно он отвечал за перекрытие Ормузского пролива - одного из важнейших морских путей в мире, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Напомним, ранее Иран заявлял о намерениях перекрыть еще один важный пролив. Также он мже взорвать целый остров и пожертвовать собственными ресурсами, чтобы ликвидировать американских солдат.

Тем временем Иран начал взимать плату за пропуск судов через Ормузский пролив. Одно судно может заплатить до 2 млн долларов за безопасный проход.

