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В Иране заявляют, что Трамп не хочет войны

Новости » Политика    16.07.2019 - 08:49
В Иране заявляют, что Трамп не хочет войны
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

В случае нападения население Ирана не отнесется к этому "легкомысленно"

Руководство Ирана и президент США Дональд Трамп не хотят воювати друг с другом. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе, сообщает NBC.

По его словам, в случае нападения население не отнесется к этому "легкомысленно".

"Я не верю, что президент Трамп хочет войны. Но вокруг него есть люди, которые не будут возражать против нее. Но я не думаю, что они достигнут успеха, поскольку надеюсь, что благоразумие в конце концов возьмет верх", - подчеркнул Зарифе.

Напомним, Германия, Франция и Великобритания сделали совместное заявление о том, что поддерживают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но его сохранение зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств.

Ранее сообщалось, что в США заявили о готовности к переговорам с Ираном. Как известно, в мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, уже объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

РБК-Украина сообщало, что Багдад готов выступить посредником между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Багдад не считает "экономическую блокаду" Ирана плодотворной, намекнув на антииранские санкции США.

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Новости Украины ИранСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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