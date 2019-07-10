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Трамп пригрозил существенно усилить санкции против Ирана

Новости » Политика    10.07.2019 - 20:11
Трамп пригрозил существенно усилить санкции против Ирана
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

По словам Трампа, Иран долгое время тайно обогащался ураном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "существенно ужесточит" санкции США против Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского лидера в Twitter.

По его словам, Иран долгое время тайно обогащался ураном. 

"Иран долгое время тайно "обогащался", что полностью нарушает ужасную сделку о 150 миллиардах долларов, заключенную Джоном Керри и администрацией Обамы. Помните, что сделка должна была истечь через небольшое количество лет. Санкции скоро будут ужесточены, существенно!" - заявил Трамп. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Ирана недавно заявило, что намерено ускорить процесс обогащения урана после 27 июня, когда истек срок ультиматума об исполнении обязательств по ядерной сделке. По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, запасы обогащенного урана будут превышать 300 кг.

Кроме того,  8 июля Иран пригрозил возобновить работу деактивированных центрифуг и увеличить уровень обогащение урана до 20% в качестве потенциальных мер отступления от условий ядерной сделки 2015 года.

Также государственный секретарь Майк Помпео пригрозил новыми санкциями США против Ирана, в случае, если Тегеран продолжит обогащать уран и не вернется к соблюдению его лимитов, установленных ядерным соглашением. 

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранДональд ТрампСанкции
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