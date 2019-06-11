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США заявили о готовности к переговорам с Ираном

Новости » Политика    11.06.2019 - 08:29
США заявили о готовности к переговорам с Ираном
Иллюстративное фото (Brendan Smialowski/Getty Images)

Иран объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД

США готовы к переговорам с Ираном по иранской проблеме. Об этом заявила представитель госдепартамента США Морган Ортагус, сообщает Radio Farda.

Она отметила, что недавняя угроза Ирана прекратить выполнение ключевых ядерных обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) является "большим шагом в неверном направлении".

"Единственное решение - это новое и лучшее соглашение, которое решает весь спектр угроз Ирана. Эти угрозы изложены в 12 требованиях, которые, как сказал президент Трамп и госсекретарь (Майк Помпео, - ред.), мы готовы обсуждать. Иранские лидеры знают, как с нами связаться", - заявила Ортагус.

В мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, уже объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

РБК-Украина сообщало, что глава МИД Ирана Мухаммад аль-Хаким заявил, что Багдад готов выступить посредником между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Он добавил, что Багдад не считает "экономическую блокаду" Ирана плодотворной, намекнув на антииранские санкции США.

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