В Ірані заявляють, що Трамп не хоче війни

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

В разі нападу населення Ірану не поставиться до цього "легковажно"

Керівництво Ірану та президент США Дональд Трамп не хочуть воювати одне з одним. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, повідомляє NBC.

За його словами, в разі нападу населення не поставиться до цього "легковажно".

"Я не вірю, що президент Трамп хоче війни. Але навколо нього є люди, які не заперечуватимуть проти неї. Але я не думаю, що вони досягнуть успіху, оскільки cподіваюся, що розсудливість врешті-решт візьме гору" - підкреслив Заріф.

Нагадаємо, Німеччина Франція і Велика Британія зробили спільну заявупро те, що підтримують Спільний всеоохоплюючий план дій (СВПД), але його збереження залежить від повного дотримання Іраном своїх зобов'язань.

Раніше повідомлялося, що у США заявили про готовність до переговорів з Іраном. Як відомо, у травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, вже оголосив про призупинення деяких зобов'язань у рамках СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.

РБК-Україна повідомляло, що Багдад готовий виступити посередником між Іраном і Сполученими Штатами Америки. Багдад не вважає "економічну блокаду" Ірану плідною, натякнувши на антиіранські санкції США.