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Иран назвал условия возврата к ядерной сделке

Новости » Политика    15.07.2019 - 05:10
Иран назвал условия возврата к ядерной сделке
Фото: Хасан Рухани (president.ir)

Президент Ирана потребовал от США снять санкции в отношении Тегерана

Иран готов к переговорам с Соединенными Штатами, если Вашингтон отменит санкции и вернется к заключенной ядерной программе 2015 года. Эти условия назвал президент Ирана Хасан Рухани, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Администрация президента США Дональда Трампа заявляет, что открыта для переговоров с Ираном по соглашению по вопросам ядерной безопасности.

Но Иран поставил любые переговоры в зависимость от первой возможности экспортировать столько же нефти, сколько он делал до того, как США вышли из ядерного договора с мировыми державами в мае 2018 года.

"Мы всегда верили в переговоры ... если они снимают санкции, прекращают навязанное экономическое давление и возвращаются к соглашению, мы готовы вести переговоры с Америкой сегодня, прямо сейчас и в любом месте", - сказал Рухани.

Противостояние между Вашингтоном и Тегераном обострилось после того, как Тегеран сбил американский беспилотник. Трамп отменил ответный воздушный удар США в последнюю минуту.

Напомним, Германия, Франция и Великобритания сделали совместное заявление о том, что поддерживают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но его сохранение зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств.

Ранее сообщалось, что в США заявили о готовности к переговорам с Ираном. Как известно, в мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, уже объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

РБК-Украина сообщало, что Багдад готов выступить посредником между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Багдад не считает "экономическую блокаду" Ирана плодотворной, намекнув на антииранские санкции США.

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