В Иране заявили о ракетной атаке на танкер возле Саудовской Аравии

На иранском нефтяном танкере в Красном море произошли два взрыва с разницей в 20 минут. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на иранскую государственную танкерную компанию.

По данным компании, взрывы, вероятно, были вызваны двумя ракетными ударами. В результате были повреждены два основных резервуара танкера, начался разлив нефти в море.