В Ірані заявили про ракетну атаку на танкер біля Саудівської Аравії

На іранському нафтовому танкері в Червоному морі сталися два вибухи з різницею в 20 хвилин. Про це повідомляє Press TV з посиланням на іранську державну танкерну компанію.

За даними компанії, вибухи, ймовірно, були викликані двома ракетними ударами. В результаті було пошкоджено два основних резервуара танкера, почався розлив нафти в море.