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Иран продолжит экспорт нефти, несмотря на санкции США

Новости » В мире    06.10.2019 - 11:01
Иран продолжит экспорт нефти, несмотря на санкции США
Иллюстративное фото (GettyImages)

В иранском правительстве заявили, что экспорт нефти является законным правом страны

Правительство Ирана заявило, что будет использовать любую возможность для экспорта своей нефти, несмотря на санкции США. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра нефти Ирана Биджана Зангане, экспорт нефти является законным правом страны. Об этом он заявил в воскресенье в заявлении Министерства.

"Мы будем использовать все возможные пути для экспорта нашей нефти, и мы не уступим давлению Америки, потому что экспорт нефти является законным правом Ирана, - сказал Зангане.

Сообщается, что после введения новых санкций США, после того как президент Америки Дональд Трамп вышел из соглашения по ядерной сделке в 2015 году, экспорт нефтяного сырья из Ирана сократился более чем на 80%.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в перекачке нефти для Сирии. В частности, он продемонстрировал изображение с двумя суднами, одно из которых, судя по надписи, иранский танкер Adrian Darya 1.

Также РБК-Украина писало, что Иран обвинил США в начале "кибервойны". По словам, министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифе США начали кибервойну с нападения на иранские ядерные объекты.

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Новости Украины ИранСоединенные Штаты АмерикиСанкциинефть
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