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Возле Саудовской Аравии произошел взрыв на иранском танкере

Новости » Происшествия    11.10.2019 - 09:14
Возле Саудовской Аравии произошел взрыв на иранском танкере
Иллюстративное фото (news.sky.com)

После взрыва на танкере начался разлив нефти в море

На иранском танкере, который находился в Красном море примерно в 96 км от саудовского порта Джидда, произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Press TV.

Кроме того, в результате взрыва на танкере произошел пожар. Вследствие повреждены два основных резервуара танкера, начался разлив нефти в море.

Как сообщается, танкер принадлежит иранской госкорпорации National Iranian Oil Company. По данным телеканала, технические эксперты уже изучают причины инцидента, при этом они не исключают возможность теракта.

Напомним, правительство Ирана заявляло, что будет использовать любую возможность для экспорта своей нефти, несмотря на санкции США.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в перекачке нефти для Сирии. В частности, он продемонстрировал изображение с двумя суднами, одно из которых, судя по надписи, иранский танкер Adrian Darya 1.

Напомним, два месяца назад в западной части Уганды произошел взрыв топливного танкера, в результате чего погибли 20 человек. Взрыв произошел в западном районе Рубуризи в воскресенье, 18 августа.

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