Возле Саудовской Аравии произошел взрыв на иранском танкере

Иллюстративное фото (news.sky.com)

После взрыва на танкере начался разлив нефти в море

На иранском танкере, который находился в Красном море примерно в 96 км от саудовского порта Джидда, произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Press TV.

Кроме того, в результате взрыва на танкере произошел пожар. Вследствие повреждены два основных резервуара танкера, начался разлив нефти в море.