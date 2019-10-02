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Помпео обвинил Иран в перекачке нефти для Сирии

Новости » Политика    02.10.2019 - 08:59
Помпео обвинил Иран в перекачке нефти для Сирии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Помпео разместил изображение, на котором видны два рядом стоящие судна

Иранский танкер Adrian Darya 1 перекачивает нефть у берегов Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

Помпео разместил изображение, на котором видны два рядом стоящие судна, одно из которых, судя по надписи, иранский танкер Adrian Darya 1.

"Несмотря на обещание Великобритании министра иностранных дел Ирана Зарифа, что Adrian Darya 1 не будет поставлять нефть в Сирию, в настоящее время он передает нефть у сирийского побережья. Будет ли мир считать Иран ответственным, если эта нефть будет поставлена в Сирию?" - написал Помпео.

Помпео обвинил Иран в перекачке нефти для Сирии

Напомним, Великобритания, Франция и Германия предупредили Иран, что в случаи дальнейшего нарушения ядерного соглашения члены Европейского союза выйдут из соглашения.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов полностью выйти из ядерного соглашения. По словам Зарифа, полный отказ от исполнения условий ядерной сделки может состояться в случае, если другие страны-участники договора не будут защищать интересы Ирана.

Отметим, в США ранее заявили о готовности к переговорам с Ираном. Как известно, в мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, уже объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

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