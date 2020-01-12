В Иране создали группу консульской помощи семьям жертв катастрофы самолета МАУ

Правительство Ирана создало рабочую группу для оказания консульской помощи родственникам жертв авиакатастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом сообщает Mehr.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана, всем политическим и консульским миссиям было приказано тщательно обрабатывать просьбы семей. Группа немедленно приступила к работе.

Напомним, 8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа самолета МАУ на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Позже правительство Ирана признало, что самолет был случайно сбит двумя ракетами в результате "человеческой ошибки".

Полную ответственность за катастрофу взяло на себя иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи. Также украинские дипломаты работают над получением компенсаций от иранской стороны.

Кроме этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть тела всех погибших в катастрофе в Иране украинцев и пообещал, что все виновные будут наказаны.