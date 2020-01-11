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КСИР взяло на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолет

Новости » Общество     11.01.2020 - 12:25
КСИР взяло на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолет
Фото: Амир Али Хаджизаде (isna.ir)

Корпус стражей исламской революции берет на себя полную ответственность за катастрофу

Иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета. Об этом заявил командующий военно-космическими силами Амир Али Хаджизаде, передает ISNA.

Генерал заявил, что КСИР признает ответственность за крушение украинского самолета.

Он заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета в окрестностях Тегерана.

"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - сказал Али Хаджизаде.

Напомним, генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing в Тегеране был случайно сбит в результате "человеческой ошибки".

В заявлении генерального штаба говорится, что самолет был сбит в условиях повышенной боевой готовности из-за ожидания возможного ракетного удара со стороны США после атаки на иракские авиабазы. Также говорится, что украинский самолет пролетал рядом с важным военным объектом".

В своем Twitter глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал, что по предварительным выводам внутреннего расследования Вооруженных сил Ирана установлено, что к катастрофе привела "человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США".

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