В Ірані від коронавірусу померли дві людини

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Раніше повідомлялося про перші випадки зараження в країні

В Ірані померли дві людини, які раніше заразилися китайським коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє агентство CNBC.

Відзначимо, що ще кілька днів тому офіційні представники іранської влади заявляли, що в країні не було підтверджено жодного випадку інфікування вірусом. Однак сьогодні стало відомо про двох громадян, що заразилися COVID-19 в іранській провінції Кум.

Нагадаємо, станом на 17 лютого, кількість заражених коронавірусом за межами Китаю становила 694 людини у 25 країнах, три випадки були смертельними.

Всього у світі зафіксовано понад 75 тисяч лабораторно підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 2012 були смертельними. Зазначимо, що від хвороби вилікувалися вже 14 тисяч 675 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками. До таких припущень ВООЗ дійшла, ґрунтуючись на нових даних про вірус, якими поділився Китай.