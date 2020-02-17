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Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая приближается к 700

Новости » Общество     17.02.2020 - 17:59
Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая приближается к 700
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Зафиксировано три смертельных случая

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по данным на понедельник, 17 февраля, количество зараженных коронавирусом за пределами Китая составило 694 человека в 25 странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВОЗ в Twitter.

При этом отмечается, что зафиксированы три смертельных случая.

"За пределами Китая, ВОЗ получила сообщение о 694 случаях COVID19 в 25 стран и трех смертельных случаев. По мере поступления дополнительных данных из Китая, мы начинаем получать более четкое представление о вспышке, о том, как она развивается и куда ее можно направить", - говорится в сообщении.

Напомним, администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая крестьян, выходить из домов.

Кроме того, в Сингапуре подтвердили два новых случая заражения коронавирусом. По данным Минздрава, один из зараженных годовалый ребенок, который был ранее эвакуирован из города Ухань.

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