Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая приближается к 700

Зафиксировано три смертельных случая

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по данным на понедельник, 17 февраля, количество зараженных коронавирусом за пределами Китая составило 694 человека в 25 странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВОЗ в Twitter.

При этом отмечается, что зафиксированы три смертельных случая.

"За пределами Китая, ВОЗ получила сообщение о 694 случаях COVID19 в 25 стран и трех смертельных случаев. По мере поступления дополнительных данных из Китая, мы начинаем получать более четкое представление о вспышке, о том, как она развивается и куда ее можно направить", - говорится в сообщении.

"Outside #China, WHO has received reports of 694 #COVID19 cases from 25 countries & three deaths.



As more data comes in from , we’re starting to get a clearer picture of the outbreak, how it’s developing & where it could be headed"-@DrTedros #coronavirus